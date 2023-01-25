''Типичные методы'': Вакарчук отреагировал на вынесенный приговор белорусской певице, которая исполнила ''Обійми''. Видео

Фронтмен группы "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук прокомментировал приговор к ограничению свободы певицы Мэрием Герасименко из Беларуси. Девушка исполнила в одном из кафе Минска хит "Обійми". После чего суд приговорил ее к трем годам "домашней химии" и обвинил в грубом нарушении общественного порядка.

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Украинский вокалист в студии "Сніданку з 1+1" отметил, что Беларусь прибегла к репрессивным типичным методам, которые использовались еще в СССР. Он вспомнил – в советское время всех, кто протестовал против власти, сажали в тюрьму и преследовали (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"В этом случае – это типичные репрессивные методы. Мне очень жаль эту замечательную девушку, которая, я надеюсь, найдет в себе силы и с достоинством пройдет это испытание. Хочется ей и всем прочим, совершенно незаконно осужденным или ожидающим суда, пожелать сил и выдержки", – отметил Святослав Вакарчук.

Звезда с ведущим обсудили и то, что данный приговор девушке вынесли не из-за исполнения украиноязычного хита, а из-за помощи украинской армии. По словам Вакарчука, наша страна сейчас ценой страшных жертв платит за то чтобы мы не вернулись к "ужасу", в котором находится Россия и Беларусь.

"Они сказали, что ей дали приговор за нарушение общественного порядка, а потом сказали, что вопрос в том, что она донатила на украинскую армию. Почему это называется нарушением общественного порядка я не могу понять... Это совершенно другой мир, от которого, слава богу, мы, украинцы, в 1991 году отошли и точно уже никогда не вернемся", – констатировал певец.

К слову, Герасименко теперь запрещено выходить ночью из дома, посещать развлекательные заведения, употреблять алкоголь и покидать населенный пункт без разрешения.

Недавно OBOZREVATEL рассказывал, что Святослав Вакарчук за 11 месяцев войны провел больше 170-ти концертов для защитников. Он ездит по прифронтовым зонам, где выступает перед бойцами ВСУ. Музыкант упомянул, какие песни слушают военные на фронте.

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