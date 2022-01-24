Тина Кароль вышла в свет в старом платье за 50 тыс. гривен

Украинская певица Тина Кароль надела платье двухлетней давности на корпоратив. В этом наряде от лондонского дизайнера David Koma звезда появлялась еще в 2020-м на шоу "Голос країни" (1+1).

Новое видео с Кароль в этом же платье опубликовал Telegram-канал "Типовий Львів". Очевидно, артистка рационально подходит к выбору одежды и может надеть любимые вещи по несколько раз (чтобы посмотреть ролик, доскролльте страницу до конца).

Сообщается, что знаменитость выступила на частной вечеринке – свадьбе – во Львове со своими песнями. Один из гостей заснял Кароль в облегающем бежевом платье на сцене. Певица исполняла свою песню, а публика в это время танцевала. Где именно проходило это мероприятие, не уточняется.

Видео дня

Стоимость платья с пайетками на бретельках, как у Тины Кароль, составляет 1820 долларов (51,500 гривен).

Коротко о звезде:

Тина Кароль ( Татьяна Либерман) – 36-летняя певица, актриса, народная артистка Украины, ведущая, общественный деятель. Родилась в 1985 году в Магаданской области (РФ).

С песней "Show me your love" представляла Украину на "Евровидении-2006", где заняла седьмое место.

Была замужем за продюсером Евгением Огиром, который умер от рака желудка. Певица много лет не заводила новые отношения. Воспитывает от Евгения сына Вениамина.

Как писал OBOZREVATEL, недавно социологическая компания Gradus составила рейтинг самых сексуальных украинских звезд. Для этого эксперты опросили интернет-пользователей, которые интересуются новостями отечественного шоу-бизнеса. Звания секс-символа, как показали результаты, удостоились певица Настя Каменских и музыкант Олег Винник, но в топе есть и Тина Кароль.