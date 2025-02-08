Тина Кароль в платье-тюльпане неожиданно примеряла роль ведущей Нацотбора 2025. Фото

Уже сегодня, 8 февраля, Украина выберет своего представителя на песенном конкурсе Евровидения 2025. Финалисты Национального отбора один за другим выходят на сцену, чтобы продемонстрировать свои треки. За кулисами их поддерживает исполнительница Тина Кароль, которая неожиданно примерила на себя роль ведущей.

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В этом году звезда стала продюсером отечественного шоу, однако, похоже, решила не ограничивать себя одной работой. Об этом OBOZ.UA стало известно во время просмотра трансляции Нацотбора.

Несмотря на то, что Тина Кароль не включили в перечень ведущих песенного конкурса, артистка все же немного помогала своим коллегам Маше Ефросининой, Тимуру Мирошниченко и Василию Байдаку. 40-летняя знаменитость лично анонсировала выступления всех финалистов и рассказывала о жанрах их конкурсных композиций.

В финале Национального отбора Тина Кароль предстала перед публикой в платье-тюльпане с приталенным верхом и оригинальной юбкой. Она дополнила образ босоножками на каблуках с тоненькими ремешками.

Напомним, что ведущие нынешнего Нацотбора появились на шоу в довольно нетипичных образах. В аутфитах Тимура Мирошниченко, Маши Ефросининой и Василия Байдака преобладали черные цвета. Судья песенного конкурса Джамала продемонстрировала нежный лук, где скомбинировала розовые перчатки и платье-кейп.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что стало известно, когда на самом деле выступили финалисты Нацотбора на Евровидение 2025 года.

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