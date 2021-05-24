Тина Кароль показала, как носить трендовый головной убор. Фото

Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала стильный образ – джинсы, боди и модный шелковый платок, который выпустила совместно с брендом DOLYA. Как оказалось, это лимитированная drop-коллекция.

Знаменитость снялась в новой фотосессии для бренда и показала наглядно, как можно носить и с чем сочетать платки. Соответствующие фото артистка опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Кароль позировала на камеру в светлых джинсах-клеш, белом боди на тонких бретельках, а также оранжевом платке с черными вставками.

Свой лук певица дополнила легким дневным макияжем с акцентом на глаза и украшениями в виде колец на пальцах.

Пользователи сети оценили образ Кароль и оставили множество приятных комментариев под публикацией.

"Боже, какая же вы красивая и талантливая. И в точности такие же люди окружают вас", "Какая ты красивая", "Лучшая женщина, я не могу просто описать словами, какая ты классная", "Нежная красавица", – пишут люди.

Коротко о знаменитости:

Тина Кароль – украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер вокального шоу "Голос країни" и ведущая проекта "Танці з зірками". По версии популярной премии YUNA стала лучшей певицей 2014, 2015 и 2018 годов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL:

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