Тина Кароль показала, как носить трендовый головной убор. Фото
Украинская певица Тина Кароль поделилась с поклонниками снимками, на которых продемонстрировала стильный образ – джинсы, боди и модный шелковый платок, который выпустила совместно с брендом DOLYA. Как оказалось, это лимитированная drop-коллекция.
Знаменитость снялась в новой фотосессии для бренда и показала наглядно, как можно носить и с чем сочетать платки. Соответствующие фото артистка опубликовала на странице в Instagram (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Кароль позировала на камеру в светлых джинсах-клеш, белом боди на тонких бретельках, а также оранжевом платке с черными вставками.
Свой лук певица дополнила легким дневным макияжем с акцентом на глаза и украшениями в виде колец на пальцах.
Пользователи сети оценили образ Кароль и оставили множество приятных комментариев под публикацией.
"Боже, какая же вы красивая и талантливая. И в точности такие же люди окружают вас", "Какая ты красивая", "Лучшая женщина, я не могу просто описать словами, какая ты классная", "Нежная красавица", – пишут люди.
Коротко о знаменитости:
Тина Кароль – украинская певица, актриса и телеведущая. Народная артистка Украины. Тренер вокального шоу "Голос країни" и ведущая проекта "Танці з зірками". По версии популярной премии YUNA стала лучшей певицей 2014, 2015 и 2018 годов.
Как сообщал ранее OBOZREVATEL:
У Кароль расстегнулось платье на шоу "Липсинк баттл". У певицы неожиданно сорвалась застежка и она чуть ли не осталась без наряда.
Также Тина появилась в черном открытом платье и похвасталась длинными ногами. Звезда предстала перед зрителями в откровенном наряде на шоу "Липсинк батл".
Кароль сверкнула длинными ногами в белоснежном наряде. Знаменитость снялась в новой фотосессии, сидя на полу.