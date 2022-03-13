Тина Кароль обратилась к миру из-за зверств русских военных: убивая детей – убивают нацию!

Знаменитая украинская певица Тина Кароль вышла на очередной митинг в Варшаве (Польша), чтобы обратить внимание международной общественности на зверства российских оккупантов по отношению к детям. Известно, что за 17 дней войны РФ против Украины погибли 85 детей, почти 100 – тяжело ранены. Их количество регулярно увеличивается.

На акции протеста против военного вторжения России в Украину артистка исполнила украинскую детскую колыбельную. Снимками она поделилась на личной странице в Instagram.

Кароль акцентировала на том, что убивая детей, армия Путина убивает украинскую нацию. Каждый ребенок имеет право на жизнь, однако уже 85 мальчиков и девочек из Украины были лишены этого права. Такую цифру опубликовали на сайте Офиса генпрокурора по состоянию на утро воскресенья, 13 марта. По данным ведомства, больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях.

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"Украинцы имеют право на самоидентификацию. Каждый ребенок в мире имеет право на счастливую жизнь. Убивая детей – убивают нацию! Мы этого не допустим, не позволим никогда. Только в единстве мы можем достичь свободы для наших детей, свободы выбора для наших наций, ведь мы свободны!", – написала вокалиста в своем профиле.

Тина опубликовала несколько снимков. На одном из них она запечатлела мирное голубое небо с радугой, на другом – воздушные шары синего и желтого цветов.

Пройдясь по улицам Варшавы с митингующими, которые несли огромный плакат с надписью "Россия хватит убивать", певица исполнила колыбельную. В руках она держала мягкую игрушку – плюшевого медведя.

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