Тимошенко пришла в Раду с распущенными волосами. Фото

Народный депутат, лидер партии "Батьківщина" 60-летняя Юлия Тимошенко появилась в Верховной Раде в стильном образе и с распущенными волосами.

Для выхода на публику она выбрала черный деловой костюм. Соответствующими фото поделился фотограф Ян Доброносов на личной странице в Facebook (их можно посмотреть ниже).

Так, политик предстала в длинном наряде темного оттенка, а сверху надела пиджак. Свой образ Тимошенко дополнила аксессуарами – небольшими серьгами.

Кроме того, нардеп решила распустить длинные светлые волосы и сделать кудри.

Пользователи сети прокомментировали новые фото, оценив элегантный наряд Тимошенко.

"Стильно. Модно. Молодежно. Наряд действительно красивый", "Красиво", "Сегодня красиво, без набивок и нашивок", – пишут люди.

Напомним, что Юлия Тимошенко – украинский государственный и политический деятель. Народный депутат Украины. Премьер-министр Украины с 4 февраля по 8 сентября 2005 и с 18 декабря 2007 по 3 марта 2010. Вице-премьер-министр Украины по вопросам топливно-энергетического комплекса.

Ранее OBOZREVATEL писал, как менялся внешний вид Юлии Тимошенко за все время в украинской политике. На смену косе давно уже пришли прямые волосы, пучки и завивка.

Также 60-летняя Юлия Тимошенко пришла в Верховную Раду в эффектном наряде. Она выбрала стильное платье, которое подчеркнуло ее фигуру.

В сети показали снимки, на которых народный депутат Юлия Тимошенко предстала в новом наряде. Так, она появилась в стильном платье в клетку, которое украшали кожаный черный пояс и такие же вставки.

Недавно Юлия Тимошенко предстала в Верховной Раде с новой модной прической. Так, политик пришла с волосами, завитыми в локоны и частично собранными на затылке.