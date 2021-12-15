Тимошенко показала мастер-класс игры на барабанах: яркое видео

Народный депутат, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко сыграла на барабанах. При чем за ними она сидела в том же наряде, в котором появилась в Верховной Раде 15 декабря.

Видео из студии звукозаписи политик опубликовала на своей странице в Facebook. Она также пошутила насчет корпоративов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Принимаем заказы на новогодние вечеринки. Дорого!" – прокомментировала ролик Тимошенко.

Видео дня

В комментариях пользователям в целом понравилось видео, хотя некоторые тоже стали иронизировать:

"Это намного лучше исполнение, чем <...> по роялю";

"Сейчас политик-артист в тренде… или в трендице";

"Спасибо за предложение, но хватит Ляшко, который запел";

"Стоимость?".

Отметим, что за барабанами Тимошенко сидела в то же новом наряде, который она надела в Верховную Раду 15 декабря – белом пиджаке с двумя рядами золотых пуговиц, под которым была светлая водолазка, и юбке.

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2020 году бывший нардеп и лидер "Радикальной партии" Олег Ляшко выпустил песню, в которой пообещал "взять всех скотыняк на вила".