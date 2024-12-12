'Тихо плакала': Yaktak и Nichka удивили слушателей неожиданным сотрудничеством

Украинский исполнитель YAKTAK и нежная певица NICHKA выпускают совместную работу "Тихо плакала". Этот трек о разбитом сердце и боли, оставляющей любовь после разлуки. Песня будто показывает кадры из жизни девушки, которая стоит в метро, слушает музыку и плачет, потому что все напоминает ей о том, кого она любила. Слезы капают на пальто, а она повторяет себе, как мантру: "Сердце, не боли".

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Это история об одиночестве, о попытке отпустить человека, которого все еще любишь. О человеке, "без объятий которого ты будто без дома".

Композиция словно звучит от имени тех, кто хоть раз переживал подобное.

"Идея попытаться создать трек вместе с Ярославом была у меня уже давно, поскольку мне очень импонирует его творчество. Смыслы, которые он закладывает в своих треках – простые и одновременно глубокие – именно так я чувствую и свою музыку. Думаю, именно поэтому пришло время нашему симбиозу, и я его очень полюбила. Мы очень быстро написали этот трек, затем, в течение суток, записали его на студии и сняли наш клип. Так сложились жизненные обстоятельства и наши занятости, что мы записывали эту песню именно ночью, с позднего вечера и до 5 утра, ожидая окончания комендантского часа, а уже в 8 часов утра начались съемки клипа, которые длились до вечера. Поэтому эта работа получилась максимально искренней, потому что мы очень отдались морально и физически, создавая ее. Теперь Ярослав шутит, что это его самая "ночная" работа, потому что она с Ничкой. У меня остались очень теплые воспоминания об этом сотрудничестве. Хочу, чтобы для наших слушателей песня стала такой же теплой и особенной", – рассказывает NICHKA.

Мы давно знакомы с Даяной, но только сейчас впервые решили выпустить общий трек. Я рад, что мы сделали это вместе, потому что получилась очень чувственная работа. Надеюсь, она отзовется в сердцах слушателей", – добавляет YAKTAK.