The Weeknd попал в Книгу рекордов Гиннесса: канадец стал самым популярным артистом в мире

Эйбел Тесфайе, более известный как The Weeknd, признан самым популярным музыкантом на планете. 33-летний исполнитель установил сразу два мировых рекорда. Он достиг наибольшего количество ежемесячных слушателей на Spotify (по состоянию на 20 марта 2023 года – 111,4 миллиона), а также стал первым певцом, у которого более 100 миллионов ежемесячных слушателей на музыкальной площадке.

Видео дня

Об этом идет речь на официальном сайте реестра рекордов. У Weeknd в настоящее время на 30 миллионов слушателей в месяц больше, чем у Майли Сайрус, которая, к слову, заняла второе место (82,4 миллиона). Примечательно, что канадец – второй музыкант-мужчина в истории, добившейся такого успеха. Первый рекорд принадлежал Майклу Джексону.

В рейтинге Эйбел опередил Шакиру с 81,6 млн слушателей, Ариану Гранде – 80,6 млн, Тейлор Свифт – 80,2 млн, Рианну – 78,5 млн и Эда Ширана – 77,5 млн. Это семерка вокалистов считается самой популярной на сегодняшний день.

Стоит напомнить, это не первый титул исполнителя хита "Blinding lights", который был отмечен в Книге рекордов Гиннесса. В 2016 году Тесфайе получил два сертификата: за самый просматриваемый альбом на Spotify и за наибольшее количество недель подряд, проведенных в Топ-10 Billboard's Hot 100.

Стремительный рост числа поклонников The Weeknd связан с выпуском его ремикса "Die For You" с участием Арианы Гранде. Трек стал вирусным в TikTok. Он занял первое место в Billboard Hot 100.

Недавно OBOZREVATEL сообщал, что певица Селена Гомес стала самой популярной девушкой в Instagram за всю историю, набрав более 400 млн фолловеров. Она обогнала Кайли Дженнер, Ариану Гранде, Бейонсе, Ким Кардашьян, Тейлор Свифт и Кендел Дженнер.

