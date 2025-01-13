'Терен' впервые признался, чем зарабатывает на жизнь: выиграл грант на собственное дело

Ветеран войны Александр "Терен" Будько, признался, что имеет несколько источников дохода. Больше денег ему приносят рекламные интеграции во время съемок в разных шоу, однако этой зимой он выиграл также грант на собственное дело – создание ветеранского пространства-кафе.

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Однако общественный деятель получает социальную выплату как человек с инвалидностью 1 группы. Эта сумма составляет более 10 тысяч гривен. Все детали своих заработков он раскрыл в интервью проекту BIHUS Info.

"Ну, первая – пенсия по инвалидности. Первая группа, на секундочку. Как человек, ведущий публичную, медийную жизнь и имеющий доступ к аудитории, ко мне тоже обращаются рекламодатели за разными рекламами. Конечно, я очень четко все отфильтровываю, отсортировую. То есть у меня, как можно помнить, нет там 500 тысяч рекламы на странице и обо всем. Поэтому еще один доход это, конечно, реклама в соцсетях", – рассказал Александр "Терен" об основном и постоянном доходе.

Ситуативно у него также проходят выступления, проекты и лекции. Зачастую это происходит для широкой массы людей.

"Мои персональные выступления, какие-то лекции, мотивационные выступления, где тоже часто, кстати, приглашают на корпоративные выступления. То есть это для крупных компаний, на 300–500 человек. Я тоже как человек хочу что-то из этого иметь", – добавил он.

Однако зимой "Терену" удалось выиграть грант на создание ветеранского пространства площадью около 100 квадратных метров. Но свободную коммерческую недвижимость пока не удалось найти.

"Сейчас я выиграл грант на собственное дело и надеюсь, что это тоже будет приносить прибыль, потому что хочется показать, что действительно даже социальные проекты могут приносить деньги и людям удовольствие. Поэтому хочется, чтобы это заработало, – поделился общественный деятель. – Это будет ветеранский простор. То есть кофейня-ветеранский простор. Без стен, без ничего. Столики, барная стойка, кофе, чай… маленькая сцена. Просто подиум, где люди смогут лекции проводить, читать свои стихи, выступать стендапами, какую-то песню спеть".

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