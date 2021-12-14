Задворный попытался честно объяснить, почему бросил Злату Огневич, но смутил фанатов

Победитель романтического шоу "Холостячка-2" Андрей Задворный объяснил, почему решил бросить певицу Злату Огневич после окончания проекта. Он признался, что столкнулся с большим количеством негатива в свой адрес, однако зрители "не видят всей правды".

На личной страничке в Instagram 32-летний предприниматель написал сразу два поста, в которых прокомментировал свою позицию. Подписчики начали подозревать, что мужчина чего-то не договаривает.

Андрей обратился к поклонникам, перечислив разные варианты развития событий его отношений с главной героиней реалити и отметил, что признаться в отсутствии чувств – самое сложное.

"Самое сложное для меня сказать "Я больше тебя не люблю". Кто-то не решается это сделать, уходит от сложного разговора, ожидая что все "разрулится" само собой. Кто-то меняет поведение, провоцирует ссоры и скандалы создавая "поводы". Кто-то находит отношения на стороне ища себе оправдание и способ "комфортного выхода" из одних отношений в другие. Кто-то начинает придумывать "задания" партнеру, что ему нужно в себе изменить, чтобы все наладилось. Знакомые ситуации? Все это про страх ответственности и сваливание ее на партнера", – написал бизнесмен.

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Задворный предположил, что остаться с нелюбимым человеком – это обеспечить его постоянной тревогой и поиском "подвохов" в отношениях.

Также он отметил: "Я никогда не был в отношениях не любя, никакие блага, никакой расчет не заменит мне чувства. Поэтому, если я влюблен, я говорю об этом, если я разлюбил, я возьму всю свою волю в кулак и честно скажу и об этом тоже. Все последствия я беру на себя и я считаю, что лучше быть честным до конца".

Спустя несколько дней Андрей обратился к подписчикам в соцсетях с просьбой не писать ему разгневанные комментарии и сообщения с обвинениями. Бизнесмен признался, что его реакция на критику очень эмоциональная и каждому он хочет ответить: "Да все же не так было". Однако чаще всего мужчина "сдерживает импульс".

"Внутренне понимаю, что это абсолютно неблагодарное занятие – мой ответ ничего не даст и никого не переубедит. Правдой считается то, что раньше и громче было заявлено. Эта "Правда" очень проста и понятна в понимании, а чтобы с ней соревноваться, нужно строить сложные цепочки из доводов и опровержений, а это уже про оправдываться", – прокомментировал победитель "Холостячки".

Он написал, что также как и все может влюбиться и разлюбить, поэтому не видит ничего плохого в своих поступках и действиях.

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"Это моя жизнь, я живу ее так, как считаю нужным. Я имею право влюбиться, я имею право ревновать и ненавидеть, я имею право простить. Я имею право попробовать построить отношения с девушкой, которую выбрал я. И которая выбрала меня. Я имею право разочароваться. Я имею право на то, что у меня проходят чувства", – подытожил Андрей.

Подписчики по-разному отреагировали на заявления Задворного. Одни поддержали мужчину, отметив, что в "крахе" отношений виноваты оба партнера. Другие считают, что участник был не честен по отношению к Холостячке на протяжении и после проекта. Сам Андрей отметил в одном из ответов, что зрителям показывают "шоу под попкорн", а для него и Огневич – это личное.

Как писал OBOZREVATEL, певица Злата Огневич также написала в соцсетях пост о трансформации своей жизни после проекта. Она призналась, что уже никогда не будет прежней.