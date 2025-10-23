Тело 'Дизеля' кремируют: стало известно, где похоронят лидера Green Grey

Тело украинского музыканта и фронтмена группы Green Grey Андрея "Дизеля" Яценко перед захоронением будет кремировано. Урну с его прахом планируют похоронить на Байковом кладбище в Киеве.

Об этом OBOZ.UA стало известно от тети покойного во время церемонии прощания, которая состоялась сегодня, 23 октября, в Киеве.

В Доме кино Национального союза кинематографистов Украины все желающие смогли провести в последний путь лидера Green Grey. Процессия началась в 9:00 утра и собрала десятки поклонников, друзей и коллег музыканта, который умер 20 октября в возрасте 55 лет из-за сердечной недостаточности, вызванной ишемической болезнью сердца.

В зале Дома кино установили гроб с телом "Дизеля", чтобы все желающие могли отдать дань уважения легенде украинского рока. В помещении звучали песни Green Grey на украинском языке, а музыканта положили в гроб в его фирменной кепке, без которой он редко выходил на сцену.

Что известно об Андрее "Дизеле" Яценко

Андрей Яценко родился 25 декабря 1969 года в Киеве. Он был гитаристом, композитором, идейным вдохновителем и лидером группы Green Grey, ставшей одним из символов украинского рока 1990-х и 2000-х.

Яценко после начала полномасштабного вторжения России вступил в ряды Территориальной обороны, где служил в подразделении противовоздушной обороны.

В своих последних интервью "Дизель" неоднократно подчеркивал, что война изменила его мировоззрение. Он говорил, что вторжение России стало для него "моментом мобилизации", а служба в ТрО помогла понять, как важно поддерживать Украину не только музыкой, но и действиями.

Группа Green Grey была основана "Дизелем" весной 1993 года в Киеве. Коллектив стал одним из первых представителей украинского альтернативного рока, соединив в своей музыке фанк, рок, трип-хоп и даже элементы электроники. Сами участники в шутку называли свой стиль "укр-попом" – по аналогии с британским "брит-попом".

