Телеведущий Дмитрий Комаров напугал фанатов своей внешностью. Фото

Известный украинский путешественник и телеведущий Дмитрий Комаров показал свое искусанное комарами, опухшее лицо. Журналиста на опубликованных в соцсетях фотографиях довольно сложно узнать – у него покраснела кожа и появились волдыри. Однако знаменитость призвал поклонников не волноваться.

Комаров коротко рассказал подписчикам в Instagram, что с ним произошло. "Издержки профессии. Комары и оводы любят попить кровь Комарова. Работаем. Укусы – не помеха! Снимаем для вас крутые программы. Обещаю, что мы вас удивим. И покажем то, что еще не показывали", – отметил он.

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Пользователи сети поблагодарили телеведущего за работу, посоветовали ему быть аккуратным, а также следить за своим здоровьем. Нашлись и те, кто начал шутить.

"Похож на меня в мое обычное утро", "Дмитрий, вы невероятно классный человек! Спасибо вам за невероятною работу!", "Комары едят Комарова. Каннибализм какой-то", Жесть. Берегите себя", "Дмитрий! Примите антигистаминный препарат. Обязательно", "Вы случайно не в Бердянске были?", "Ой, больно смотреть! Сочувствую!" – пишут подписчики Дмитрия Комарова в комментариях.

Коротко о знаменитости:

Дмитрий Комаров – украинский журналист, путешественник, фотограф, автор и ведущий телепрограммы "Мир наизнанку". Заслуженный журналист Украины (2020).

Ранее Дмитрий Комаров рассказал OBOZREVATEL о всех нюансах и перипетиях туристической жизни в Украине. Мы поговорили с телеведущим в салоне внедорожника, направляясь в Музей гуцульской магии. К слову, журналист-путешественник, который побывал в самых отдаленных уголках нашей планеты, показал миллионам зрителей жизнь, быт, культуру в других странах мира.