Телеканал СТБ неожиданно отказался проводить Нацотбор на 'Евровидение': названа причина. Эксклюзив

Телеканал СТБ прекращает проводить Нацотбор известного музыкального конкурса "Евровидение". Теперь этим самостоятельно займется Общественный вещатель ("Суспільне").

Причиной является то, что телеканал "Суспільне" захотел показывать Нацотбор исключительно на своем ресурсе. Об этом эксклюзивно для OBOZREVATEL сообщила Наталья Франчук – руководитель Национального отбора "Евровидения".

"Недавно была опубликована статья с информацией, что "Суспільне" хочет показывать Нацотбор "Евровидения" только у себя. Вот и причина", – отметила Франчук.

В пресс-службе телеканала СТБ отметили, что о дальнейшей судьбе Нацотбора "Евровидения" можно узнать только у "Суспільного".

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"Нам нечего добавить, все сказано в официальном релизе и в новости на сайте СТБ. Про дальнейшую судьбу Нацотбора логичнее спрашивать Суспільне", – сказали OBOZREVATEL на канале.

Известно, что производством Национального отбора занималась творческая студия StarLightProduction. Телеканалы СТБ и UΛ: Перший подписали трехлетний меморандум о совместном проведении Национального отбора в 2015 году.

У Общественного вещателя был запрос привлечь к отбору уникальный опыт СТБ как создателя самых выдающихся талант-шоу, а СТБ взял на себя обязательства по проведению всеукраинских кастингов и прямых эфиров.

Отметим, что в период 2016-2020 годов за право представлять Украину боролись 92 украинских артиста. Украина является единственной участницей "Евровидения", которая за 15 лет участия в конкурсе всегда проходила в финал.

Песенный конкурс Евровидение – конкурс эстрадной песни среди стран-членов Европейского вещательного союза. Владельцем всей интеллектуальной собственности, производящейся в рамках конкурса, также является Европейский вещательный союз.

Как сообщал OBOZREVATEL, национальная общественная телерадиокомпания аннулировала заявку 12-летнего Максима Ткачука с Волыни на участие в детском песенном конкурсе "Евровидение-2020". Ранее школьника обвинили в популяризации "русского мира" за исполнение песни "Смуглянка" на песенном фестивале в Лондоне.