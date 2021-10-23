Тейлор Свифт внезапно завела страницу в российской соцсети 'Вконтакте'. Видео

Популярная американская поп-певица Тейлор Свифт неожиданно завела страницу в социальной сети "Вконтакте". Знаменитость призвала подписываться на нее и слушает ее музыку.

Соответствующее видео она опубликовала на личной странице в Вконтакте. "Привет, с вами Тейлор. Следите за моей страницей и слушайте мою новую музыку, спасибо", – сказала в видеообращении певица (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Видео дня

Судя по датам публикаций в социальной сети, певица завела страницу совсем недавно, 15 октября. В первом своем посте Тейлор рассказала о новой песни, которая выйдет 12 ноября этого года.

Видеоролик, в котором сообщила о том, что она создала страницу в "Вконтакте" она опубликовала 22 октября.

Отметим, что на страницу Тейлор Свифт уже подписаны более 2,7 тысяч человек.

Коротко о знаменитости:

Тейлор Свифт – американская певица, автор песен и актриса. Родилась в 1989 году в Пенсильвании, США. Стала женщиной десятилетия по версии Billboard. Также является самой успешной исполнительницей в истории Америки по сертифицированным продажам песен.

Трижды была самой высокооплачиваемой знаменитостью по данным Forbes (в 2016, 2019 и 2020 годах).

В 2008 году закрутила роман с певцом Джо Джонасом, а после него несколько месяцев встречалась с актером Тейлором Лотнером. Строила отношения с внуком Джона Кеннеди Коннором, а также с певцом Гарри Стайлсом. Вскоре у нее был роман с британским актером Джо Элвином, а после с певцом Эдом Ширанном.

Известные песни: "You Belong With Me" (2009), " Love Story" (2009), " I Knew You Were Trouble" (2012) и другие.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что певица Тейлор Свифт получила 32 награды на музыкальной премии American Music Awards и побила рекорд Майкла Джексона в 2020 году.