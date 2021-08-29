TAYANNA опубликовала первое фото с возлюбленным, которого скрывала от публики. Фото

Украинская певица Татьяна Решетняк (TAYANNA) рассекретила своего бойфренда. Звезда очень редко говорит о своей личной жизни, и сейчас она решила показать своего возлюбленного, которого долгое время скрывала от публики.

Так, в Instagram-stories Решетняк опубликовала совместное фото с бойфрендом – его появление артистка считает результатом практик, которыми занимается уже несколько лет. На первом снимке звезда крепко держит любимого мужчину за руку, а на втором вместе позируют на камеру, однако полностью лицо возлюбленного знаменитость не показала.

"Результат моих практик. Но если без шуток, это прежде всего результат моей работы над собой", – подписала фото TAYANNA.

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Пока певица ничего больше не сообщает поклонникам о новом возлюбленном: ни кто он такой, ни его имени, ни лица. Она отметила, что в ближайшее время все расскажет.

Отметим, что ранее Решетняк была замужем за саунд-продюсером компании Black Star Inc Егором Глебом. В 2013 году артистка родила мужу сына Даниэля, а в скором времени супруги разошлись. Причиной расставания, по словам Татьяны, стали частые измены артиста.

Коротко о знаменитости:

Татьяна Решетняк, более известная под псевдонимом TAYANNA, – украинская певица, бывшая солистка группы "Горячий Шоколад".

Участница вокального шоу "Голос країни", национального отбора Украины на "Евровидение 2017-2018" и проекта "Танці з зірками" в 2019 году.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее TAYANNA обнародовала пикантное фото без белья. Артистка позировала в ярком костюме, засветив оголенную грудь.