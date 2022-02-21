Татьяна Денисова после скандала с работой в российском шоу засветилась в наряде за 37 тыс. грн

Популярный украинский хореограф Татьяна Денисова, которая несколько лет работала на российском танцевальном телешоу, засветилась на отечественном ТВ в стильном наряде за 37 тысяч гривен. В трендовом образе 42-летняя звезда появится в эфире предстоящего проекта "Танцы. World of Dance" на СТБ.

Снимки, на которых Денисова позирует в брендовом костюме, появились в Instagram-stories ее коллеги Евгения Кота, передает НВ Life. В кадре также появился еще один член жюри нового танцевального шоу – экс-"холостяк" и хореограф Макс Чмерковский.

На фото знаменитости позируют в эффектных аутфитах. Кот предстал перед объективом в кожаном пиджаке шоколадного цвета, который надел на голое тело, и кожаных черных штанах. Дополнили образ солнцезащитные очки-"авиаторы" и украшения на шее и руках. Чмерковский появился в стильном клетчатом костюме, под который обул грубые ботинки на массивной подошве.

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Несомненно, наибольшее внимание к себе привлекает Татьяна Денисова в безупречном образе от украинского бренда TTSWTRS.

Наряд состоит из пышной светлой юбки за 27,930 гривен и топа необычного фасона в спортивном стиле за 8,900 гривен. В качестве пояса популярная танцовщица использовала черную кожаную сумочку с цепочкой из жемчуга.

Напомним, с 2009 по 2016-й Денисова была судьей в украинском проекте "Танцуют все" на СТБ. Уже в следующем году она судила российские "Танцы" на ТНТ, однако летом 2021-го шоу закрыли.

26 марта этого года на телеканале СТБ состоится премьера нового проекта под названием "Танцы. World of Dance", где Денисова, Кот и Чмерковский заняли судейские кресла. Ведущейшоу заявлена Наталья Татаринцева – семикратная чемпионка Украины, Европы и мира по гимнастике, четырехкратная чемпионка мира по пол-денсу и тренер, а по совместительству и супруга Евгения Кота.

Коротко о знаменитости:

Татьяна Денисова – украинский хореограф, телевизионная ведущая. Основатель и руководитель танцевального коллектива JB ballet в Германии, в котором заняты только участники из Украины. Родилась 11 февраля 1980 года в Калининградской области (РФ), но построила карьеру в Украине.

Как писал OBOZREVATEL, ранее Татьяна Денисова заявила, что после творческого перерыва в год "обнулилась" и набралась новых сил и энергии. Свое участие в шоу на российских телеканалах она комментировать отказалась.