Тарас Цымбалюк показал брутальный образ в новой съемке. Фото

Известный украинский актер, звезда сериала "Спіймати Кайдаша" Тарас Цимбалюк поделился черно-белыми фото, на которых продемонстрировал прекрасную физическую форму.

Соответствующие снимки он опубликовал на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). Так, знаменитость похвастался спортивным телом, на котором у него виднелась маленькая татуировка в области ключицы.

На следующих кадрах звезда уже был одет в черный обтягивающий гольф и зауженные джинсы. Дополняли образ грубые ботинки и часы на правой руке с металлическими вставками.

Поклонники были в восторге от новой съемки, поэтому в комментариях не жалеют теплых слов для своего кумира. Вот, что они пишут по этому поводу:

"Какой красивый! Тарас, вам такой стиль очень идет!", "Самая красивая прическа", "Хорошее фото, такой брутальный типаж", "Как-то неожиданно, но очень красиво", "Супер!", "Круто", "Харизма".

Тарас Цимбалюк – украинский актер театра, кино и телевидения. В 2018-2019 годах сыграл главную роль в киноленте "Черный ворон". В 2019 году появился в роли Карпа Кайдаша в телесериале "Поймать Кайдаша". В 2020-ом принял участие в телепроекте "Танці з зірками".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Цимбалюк похвастался обнаженным торсом в сети. Он позировал на камеру в темном наряде и при этом решил показать свое подтянутое тело фанатам. Кроме того, в кадре виднелась одна из татуировок актера.