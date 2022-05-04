Тарас Тополя рассказал о неприятных встречах со сторонниками 'русского мира' в Харькове

Украинский певец, фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя, который с другими участниками коллектива служит в территориальной обороне, поделился историей неприятной встречи с поклонниками "русского мира" в Харькове. По его словам, несмотря на проукраинскость города и образованность людей, там все еще много тех, кто ожидает россиян.

"Харьков это молодой по духу и еще достаточно проукраинский город. Люди образованные, много студентов. Но все равно здесь было и остается очень много тех, кто ждет… Того самого "русского мира", – написал Тополя на своей странице в Facebook.

Музыкант отметил, что выявляет таких людей, когда они отворачивают голову после приветствия или эмоционально обсуждают киевские номера на автомобилях.

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"В Черкасской Лозовой мы зашли во двор, где на дверной ручке был русский герб, а дома полно литературы на тему. И это Харьков! Когда мы говорим о коллективной вине русских в этой войне, почему забываем о наших домашних", – подчеркнул он.

Впрочем, Тополя убежден, что, несмотря на таких сограждан, Украина все равно победит в войне против РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Тополя объяснил, почему столько раз оккупанты попадали под обстрел в Чернобаевке. Артист отметил, что для бойцов ВСУ в регулярном уничтожении техники россиян в Херсонской области нет ничего удивительного, в то время как для россиян Чернобаевка – феномен.