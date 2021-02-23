Тарабарова восхитила поклонников фото с подросшей дочерью

Украинская певица Светлана Тарабарова поделилась с поклонниками снимком, на котором показала свою пятимесячную дочь Марию.

Знаменитость засыпали восторженными комплиментами. Соответствующее фото артистка опубликовала на странице в Instagram (его можно посмотреть ниже).

Так, Тарабарова продемонстрировала кадр, на котором держит свою дочь на руках. Певица предстала перед фанатами в белоснежном наряде свободного кроя, а малышка была одета в полосатый ползунок и розовой юбке из фатина.

Стоит отметить, что фанаты остались в восторге от такого милого снимка Тарабаровой. Они засыпали комплиментами певицу и малышку Марию.

"Милая малышка. Счастья вам", "Маленькая красавица с красавицей мамой", "Кошечки какие", "Мимимишечка! Это тебе не пацан, конечно... Зефирка такая", – пишут люди в комментариях.

Напомним, Светлана Тарабарова – украинская певица, композитор и автор песен, актриса, обладательница национальной премии "Песня года 2014", номинант национальных музыкальных премий.

Муж – Алексей Бондарь. Познакомились в 2011 году в Одессе на Дерибасовской, через 5 лет в октябре вышла за него замуж. 9 сентября 2018 родила сына, которого назвала Иван. 23 сентября 2020 года появилась дочь.

Тарабарова признавалась, что назвала свою дочь Марией. Это имя пришло к супругам во время путешествия по Испании. В Барселоне Тарабарова с мужем посетили знаменитый собор Sagrada Família. Именно там, стоя у статуи Девы Марии, Светлана ощутила признаки токсикоза.

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