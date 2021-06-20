Сын Меган Маркл и принца Гарри не получит титул принца – СМИ

Британский принц Чарльз не позволит сыну Меган Маркл и принца Гарри получить королевский титул. Сообщается, что из-за этого внук Арчи не станет принцем.

По данным источника, принц Уэльский после своего вступления на престол планирует ограничить число ключевых членов королевской семьи. Поэтому сын герцога Сассекского Гарри и Меган Маркл может не получить титул принца, сообщает издание Daily Mail.

"Гарри и Меган уведомили, что Арчи никогда не станет принцем, даже когда Чарльз стал королем", – сообщил источник зарубежным журналистам.

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По словам инсайдера, теперь только прямые наследники престола и их ближайшие родственники будут наследовать полные титулы.

К слову, согласно указу короля Георга V, изданного в 1917 году, титул принца или принцессы могут получать только королевские отпрыски, находящиеся в прямой наследственной линии. Сын Меган Маркл и принца Гарри – Арчи – правнук королевы. Он сможет получить королевский титул только в том случае, когда на престол взойдет его дедушка, принц Чарльз.

Напомним:

в январе 2020 года принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем решении отказаться от королевских полномочий. Такой шаг спровоцировал волну разговоров в СМИ и, по слухам, – раскол в Виндзорской династии.

31 марта 2020-го Гарри и Меган официально перестали представлять королевскую семью Великобритании. Среди прочего их лишили государственного финансирования. А в июле супруги обзавелись собственным домом в Санта-Барбаре (Калифорния, США).

В сентябре герцог и герцогиня Сассекские подписали многолетний контракт со стриминговым сервисом Netflix. Их продюсерская компания станет выпускать для Netflix документальные фильмы и сериалы, художественные фильмы и детские программы.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее принц Чарльз перестал оказывать финансовую помощь своему сыну принцу Гарри и его супруге Меган Маркл, которые отказались в этом году от королевских титулов.