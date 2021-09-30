Сын Ирины Билык называет папой Сергея Мироненко

Диву украинского шоу-бизнеса Ирину Билык все чаще видят в медиапространстве рядом с молодым исполнителем Сергеем Мироненко. Артисты вместе представляют дуэтный клип “Отпусти”, который совсем недавно был презентован в Сети и на главных музыкальных телеканалах Украины.

Во время одного из интервью Ирина призналась: она детально познакомилась со всем творчеством Сергея, прежде чем предложить ему совместный трек (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"Мне очень понравилась его работа “Афродита”. Она стала для меня решающей: я посмотрела, как выглядит этот артист…", – поделилась Билык.

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Следующим признанием певица просто ошеломила даже своего коллегу по дуэту: "Кстати, мой ребенок, посмотрев наш с Сергеем совместный клип, спросил: “Это папа?”. Мы долго его уговаривали, что это не Аслан!"

Мироненко, в свою очередь, пообещал баловать Табриза подарками в каждый визит в их дом.

Известно, что Сергей Мироненко станет специальным гостем в осенней части всеукраинского тура Ирины Билык, которая охватит девять городов: Днепр, Харьков, Чернигов, Кривой Рог, Запорожье, Херсон, Николаев, Одессу и Винницу.