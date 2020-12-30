Сын 90-летнего Чапкиса рассказал о состоянии хореографа после госпитализации

Сын 90-летнего украинского хореографа Григория Чапкиса, который ранее попал в больницу с двухсторонним воспалением легких, Грег, заявил, что его отца выписали из медицинского учреждения.

Об этом он сообщил на личной странице в Instagram. По словам мужчины, сейчас состояние артиста улучшилось и он находится дома.

"Вчера мне сообщили, что отец вернулся домой и чувствует себя намного лучше. Я чувствую такое облегчение и так счастлив, что он дома. Спасибо всем за поддержку, ваши молитвы так много значат для меня и моей семьи", – написал Чапкис-младший.

Напомним, что Григорий Чапкис попал в больницу 19 декабря. Хореограф сразу же сдал тест на коронавирус и спустя два дня получил отрицательный результат. Позже врачи диагностировали у него двустороннее воспаление легких.

Григорий Чапкис – это советский и украинский танцор и хореограф, лауреат трех международных конкурсов, народный артист Украины.

В 16-летнем возрасте началась профессиональная карьера знаменитости.

В феврале 1946 года его зачислили артистом балета в Государственный ансамбль песни и танца Украины под руководством Л. Д. Чернышевой (в настоящее время – Национальный заслуженный академический ансамбль танца Украины имени П. Вирского).

За 26 лет работы в этом художественном коллективе он был задействован почти во всех его хореографических постановках, участвовал в 70 зарубежных гастрольных поездках.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее сын популярного 90-летнего украинского танцовщика Григория Чапкиса 41-летний Грег прокомментировал брак отца с супругой, младше на 52 года.