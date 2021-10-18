Светлане Лободе – 39: самые громкие премьеры года. Видео

Известная украинская певица Светлана Лобода (LOBODA), которая недавно похвасталась новым домом в Европе, отмечает день рождения в понедельник, 18 октября. Знаменитости исполнилось 39 лет.

Певица довольно часто радовала своих поклонников музыкальными работами в своем 38 году. OBOZREVATEL решил вспомнить невероятные премьеры артистки за прошедший год (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

В декабре 2020 года Светлана Лобода представила песню "MoLOko" и клип, режиссером которого выступил Алан Бадоев.

"Ни для кого не секрет, что я очень люблю эксперименты в музыке. Мне нравится искать новое звучание, вкладывать новые смыслы. Мы живем в сложное время, и сегодня всем нам, как никогда раньше, нужна любовь и поддержка семьи. Я пою эту песню с мыслями о каждом из нас! Она — о пути к счастью, которое, порой, кажется неуловимым, но оно обязательно случится, если ты направлен к СВЕТУ", – рассказывала Лобода про песню.

Видео дня

В марте 2021 года LOBODA выпустила сингл "Родной", который по сей день находится в ротации украинских радиостанций.

"Для каждой песни наступает свой час. Для каждой встречи – свой уникальный момент. Я давно и нежно люблю творчество Ани Меликян. Мы встретились, чтобы создать для вас кое-что особенное и, конечно же, про любовь. Это не клип. Это кино. Большой режиссер и невероятные актеры Юра Борисов и Аня Чиповская", – говорила Светлана о своей работе.

В июле 2021 года Лобода порадовала поклонников синглом "Allo", режиссером которого также выступил Алан Бадоев.

"Бывает момент, когда то, что происходит на душе, нужно просто вытанцевать, поддаться импульсу и не важно, где! Любое место может превратиться в танцпол: твоя машина, ночная улица или обычный паркинг перед твоим домом", – комментировал Алан Бадоев песню.

Вскоре певица выпустила украиноязычный трек "Indie Rock Vogue". Это необычная и нестандартная композиция артистки, которую она называет арт-проектом. Отметим, что она уже несколько лет хотела выпустить сингл на украинском языке.

"Пришло время для этой песни, и уникальной, необычной для меня видеоработы. Хороший трек, написанный украинским автором. Этот релиз особенный", – отмечала Светлана.

И вот совсем недавно, в начале октября, Лобода выпустила атмосферный хит, который носит название "Americano". За более чем две недели он собрал 4,5 млн прослушиваний и находится на первом месте среди новинок.

"Я люблю осень, люблю ее одиночество и красоту. И мой плейлист в это время года всегда наполнен лирическими треками. Потому что в этот период мы все немного грустим об ушедшем лете, о предстоящей зиме. А чувства в это время всегда острее. Именно об этом мой новый сингл "Americano", услышав который, я поменяла все свои планы и мгновенно решила выпускать именно его", – делилась своими переживаниями певица.

Коротко о знаменитости:

Светлана Лобода – родилась в 1982 году в Киеве. Является певицей, автором песен, заслуженной артисткой Украины.

Была участницей поп-группы "ВИА Гра". Первый сольный клип выпустила в 2004 году.

Строила отношения с танцором Андреем Царем, от которого родила дочь.

Ранее OBOZREVATEL писал о том, что Светлана Лобода призналась, что ее сердце занято. Имя счастливчика исполнительница не раскрыла.