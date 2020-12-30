Супруга Джеджулы заявила, что муж ударил ее и она попала в больницу

Супруга шоумена Андрея Джеджулы Юлия Леус сообщила, что мужчина поднял на нее руку. В результате женщина оказалась в больнице с угрозой преждевременных родов.

Соответствующий пост Леус написала на своей странице в Instagram. Кроме того, она поделилась в stories с поклонниками фото из больницы (его можно посмотреть ниже).

Так, женщина поблагодарила всех за поддержку и поделилась обидой, которую долго держала в себе. По ее словам, все это время Джеджула мстил и обливал ее грязью.

"А я дурочка тоже сначала верила, мне все равно, пусть поливает и утонет в своей лжи!" – отметила супруга шоумена.

Кадр из больницы Instagram Леус

Она добавила, что сейчас для нее самое главное – это здоровье ее ребенка. Также женщина рассказала, что ее анализы пока плохие, а боли не прошли.

Позже жена шоумена вышла в прямой эфир и сообщила, что Джеджула перестал о ней заботиться, ведет себя грубо и даже поднимал на нее руку.

Юлия Леус Instagram Леус

Напомним, Андрей Джеджула – это украинский актер театра и кино, теле- и радиоведущий, шоумен. Пять лет работал в Министерстве иностранных дел, а в возрасте 25 лет ушел в шоу-бизнес.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Андрей Джеджула отказался от самоизоляции из-за коронавируса.