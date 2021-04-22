Супермодель Наоми Кэмпбелл показала идеальный деловой стиль. Фото

Известная супермодель 90-х Наоми Кэмпбелл удивила фанатов свежим снимком, на котором появилась в строгом образе: брюки, обувь на каблуке и тренч с ярким принтом.

Соответствующую фотографию звезда опубликовала на своей странице в Instagram (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы). На ней были темно-синие штаны из атласной ткани, замшевые ботинки на высоком каблуке и стильная накидка, дополненная вставками на рукавах и поясом. Завершали образ Наоми маленькая сумка с оборками по боках и легкий макияж с использованием бледно-розовой помады.

В кадре модель позировала стоя, повернув голову немного вправо, а руки при этом оставив в карманах брюк.

Наоми Кэмпбелл – британская супермодель, киноактриса и певица афроямайского происхождения. Она вышла на подиум, когда ей было всего 15. Знаменитость стала первой темнокожей девушкой, которая украсила обложки журналов "Vogue" и "Time".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Наоми Кэмпбелл сверкнула грудью в эпатажном наряде. На ней было черное белье с высокой посадкой и объемный плащ, который спрятал обнаженное тело. Свой образ знаменитость дополнила красивыми кудрями, а также выразительным макияжем.