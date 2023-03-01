Сумская приехала в многострадальный Харьков и показала разрушения в городе

Знаменитая украинская актриса Ольга Сумская впервые за время полномасштабной войны приехала в Харьков, который уже больше года страдает от регулярных жестоких обстрелов оккупантами. В Харьковском национальном академическом театре оперы и балета состоялся спектакль с участием звезды.

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Так, Сумская сообщила, что несмотря на риски и опасность очередных ракетных атак, она с труппой все же посетила несокрушимый город, чтобы поддержать местных жителей. Снимками из Харькова украинская кинолегенда поделилась на личной странице в Instagram.

"Есть следы обстрелов, рядом воронки. Спасибо нашим организаторам, что наш спектакль состоится. Молимся", – поделилась актриса.

Она отметила, что хотела прогуляться Харьковом, но слишком ветренная погода не позволила ей по полной насладиться городом после длительной разлуки.

Впрочем, Народная артистка Украины успела сделать несколько селфи на фоне городских пейзажей, а также засняла из автомобиля центр Харькова, который около года назад Россия атаковала ракетами.

И хотя Харьков встретил актрису и ее коллег далеко не солнечной погодой, Сумская призналась, что безумно скучала по городу.

"Родной, несокрушимый Харьков! Наконец-то! Боже, как мы соскучились", – трогательно подписала знаменитость.

Как писал OBOZREVATEL ранее, Сумская без слез не может говорить о своей дочери и двух внуках, которые проживают в Москве. По ее словам, звездная бабушка может звонить родственникам, но общаться с ними приходится очень сдержанно. Подробности – в нашем материале.

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