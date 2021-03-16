Сумская нарвалась на критику из-за того, что старшая дочь живет в России. Видео

Известная украинская актриса Ольга Сумская пожаловалась на критику в свой адрес из-за того, что ее дочь Антонина Паперная уехала в Россию. Она заявила, что это личный выбор каждого человека.

Так, в интервью для youtube-канала "TalaVision" актриса рассказала, что несмотря на то, что дочь уехала еще 10 лет тому назад, негативные высказывания по этому поводу до сих пор продолжаются. Антонина сама приняла решение, что хочет учиться в Щукинском училище. Сама же звездная мама утверждает, что там ее дочь получила хорошую актерскую базу и необходимые профессиональные навыки (чтобы смотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Она уехала туда 10 лет назад, это важно. Поэтому когда сегодня мне закидывают что-то такое, я сразу делаю "Фас!". Потому что, люди добрые, извините меня, это личная жизнь человека. Вы не имеете никакого права критиковать, обращать внимания, что-то там закидывать", – объяснила Сумская свою точку зрения.

Отметим, что Антонина Паперная окончила Щукинское училище в 2015 году. Сейчас у нее и российского актера Владимира Яглыча двое детей – дочь Ева и сын Даниил.

Как сообщал OBOZREVATEL, муж Сумской нарвался на критику из-за выступления на "Голосі країни". Зрители начали писать, что Виталий Борисюк слишком поздно задумался о карьере певца. По их словам, этот проект больше для "простого народа".