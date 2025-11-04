Суханов признался, какую нецензурщину нарисовал в своем российском паспорте

51-летний ведущий Алексей Суханов, который родился в России, однако в 2014-м разорвал связи со страной-агрессором и переехал в Украину, раскрыл, как креативно "поиздевался" над своим российским паспортом. По словам журналиста, у него было два таких документа: один он сжег, а в другом нарисовал нецензурное изображение.

На развороте своего российского паспорта телезвезда черным маркером изобразил мужской половой орган. Об этом он рассказал в интервью Алине Доротюк.

"Те черти так просто и не отпускают. Во-первых, мне туда (в Россию – Ред.) нельзя ехать. В 2023 году закончился срок паспорта и он лежит там. Я взял толстезный маркер черного цвета, развернул и нарисовал огромный ф*к с головкой, яйцами и такие волосы", – отметил ведущий.

Как добавил Алексей Суханов, у него получилось сделать очень красивый рисунок в российском паспорте. Телезвезде даже жаль избавляться от такого "произведения искусства".

Заметим, что ведущий получил гражданство Украины в 2019 году, а владельцем украинского паспорта стал в 2022-м. Алексей Суханов не боится откровенно осуждать кровавую политику Кремля, из-за чего весной этого года попал в реестр "иностранных агентов".

