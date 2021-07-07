Стрижка "круглая борода" набирает популярности во всем мире: как она выглядит. Фото

Причудливая новая мужская стрижка бороды продолжает уверенно завоевывать популярность в сети. Тенденция так называемой "круглой бороды" некоторым парням кажется довольно интересной, однако многие все же раскритиковали ее, сравнив стрижку с "сиденьем для унитаза".

В этом "модном преступлении" юзеры обвиняют обычную скуку и появление огромного количества свободного времени во время пандемии коронавируса. Мужчины берутся за машинки для стрижек и начинают свои эксперименты с внешностью, передает издание Daily Star (чтобы смотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Они должны называть это "сиденье для унитаза", "Это делает выражение вашего лица более злым, чем было до этого", "Я не могу поверить, что сейчас это стало популярным", – отреагировали пользователи в комментариях.

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Как сделать "круглую бороду"

Чтобы сделать такую стрижку, сначала нужно отрастить бороду до линии роста волос, а затем сбрить все волосы, кроме круга, который тянется от головы до подбородка.

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