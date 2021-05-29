Стивен Сигал вступил в партию террориста Прилепина. Видео

В субботу, 29 мая, голливудский актер Стивен Сигал официально вступил в партию "Справедливая Россия – За правду". На заседании палаты депутатов знаменитости вручили партийный билет.

Известно, что до этого Сигал был членом партии "За правду". Сопредседателем партии "Справедливая Россия – За правду" является Захар Прилепин – главарь террористов "ДНР". Об этом сообщил телеканал "Дождь" (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Отметим, ранее в партийной пресс-службе заявляли, что актер продолжит заниматься вопросами экологии, особенно борьбой против загрязнения природы.

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Напомним, Стивен Сигал стал гражданином РФ в 2016 году. Российский паспорт ему лично вручил президент Владимир Путин.

В 2018-ом Сигал был назначен специальным представителем Министерства иностранных дел России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. В США посмеялись над новой "работой" артиста.

Коротко о знаменитости:

Стивен Сигал – американский актер, кинопродюсер, сценарист, кинорежиссер, музыкант и мастер айкидо.

Американский актер не раз лично встречался с Путиным. Также он бывал в гостях у главы Чечни Рамзана Кадырова и танцевал лезгинку в Грозном.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Стивен Сигал сделал неожиданное заявление. Артист рассказал, что будет жить в российской провинции.