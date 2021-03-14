Невероятные теории Стивена Хокинга, которые сломают мозг даже самым умным из нас

14 марта 2018 года умер выдающийся физик-теоретик Стивен Хокинг. На протяжении всей жизни он серьезно болел, но, несмотря на свой недуг, сделал бесценный вклад в развитие науки.

Его теории посвящены сложнейшим материям, которые до сих пор тревожат великие умы человечества. Так, он описал черные дыры, которые перерабатывают все в радиацию, и привел уравнения, отрицающие существования Бога. OBOZREVATEL решил почтить память этого удивительного человека и вспомнить его самые интересные открытия.

1. Вселенная появилась из "ничего" и гравитации

Хокинг утверждал, что в происхождении Вселенной нет никакой глобальной тайны. По его словам, космос и планеты могли возникнуть из "ничего". Так, согласно теории Большого взрыва, Вселенная сначала существовала как крохотная, но очень горячая частица с огромной плотностью, бесконечной массой и, как следствие, бесконечной гравитацией. Однако, 14 миллиардов лет назад она взорвалась и так возникло пространство Вселенной. Свою теорию Хокинг назвал "Волновой функцией Вселенной".

2. Прошлое – это спектр возможностей

Как считал Хокинг, мы можем хранить абсолютно любые воспоминания, поскольку события происходят в прошлом всеми возможными образами. И, пока не появляется сторонний наблюдатель, то просто парят в неопределенном состоянии. Эта идея – основа квантовой механики, которую отрицал в свое время Альберт Эйнштейн.

И, как следует из теории ученого, тому, что происходит сейчас, совсем не обязательно сопутствует цепочка моментов в прошлом.

3. Черные дыры перерабатывают в радиацию все, что в них попадает

Одна из самых популярных теорий Стивена Хокинга описывает гипотетический процесс "испарения" черных дыр, то есть испускания разнообразных элементарных частиц.

"Когда огромная звезда сжимается, ее гравитация становится настолько сильной, что даже свет не может больше покидать ее пределы. Область, из которой ничто не может выйти, и называется "черная дыра". А ее границы называются "горизонт событий"" – объяснял гениальный ученый.

Также Хокинг выяснил, что черная дыра может быть не абсолютно черной, а частицы, попадающие в нее, все-таки могут выходить за ее пределы в виде радиации.

Именно теория "излучение Хокинга" открыла глаза миру, что гравитационное сжатие не настолько окончательно, как было принято считать ранее.

4. Если у Вселенной нет начала, у нее нет и Создателя

Интересно вспомнить размышления физика о Боге. Известно, что в 1981 году Хокинг побывал на конференции по космологии в Ватикане, после которой Папа Римский заявил, что можно изучать развитие Вселенной после большого взрыва, но не сам большой взрыв, поскольку момент творения – это дело Божье.

"Если у Вселенной было начало, мы можем предполагать, что у нее был и создатель. Но если Вселенная является самодостаточной, не имеет границы или края, значит, она не была создана и не будет уничтожена. Она просто существует. Где же тогда место для ее создателя?" – задавался вопросом физик-теоретик.

5. Инопланетяне существуют

Если верить Хокингу, то жизнь за пределами не только существует, но и угрожает человечеству. В документальном телесериале канала Discovery ученый заявил, что если технологии инопланетян будут превосходить земные, они обязательно попробуют захватить человечество.

"Во Вселенной с сотнями миллиардами галактик, каждая из которых содержит сотни миллионов звезд, маловероятно, что Земля является единственным местом, где развивается жизнь", – говорил Стивен Хокинг.

Так, он допускал, что инопланетяне необязательно должны выглядеть так, как мы их представляем. Вполне возможно, что это простейшие микробы или черви.

Добавим, что не стоит верить каждой теории Хокинга. Ведь он был прежде всего искателем и искал подтверждения своим мыслям в науке.

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