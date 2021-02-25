Стильная Тимошенко с алыми розами побывала на могиле Леси Украинки. Фото
Народный депутат, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко побывала на Байковом кладбище в Киеве на могиле украинской писательницы Леси Украинки.
Так, политик почтила память поэтессы по случаю 150-годовщины со дня ее рождения, возложив возле ее могилы алые розы. Соответствующий снимок Тимошенко опубликовала на личной странице в Instagram (фото смотрите вконце новости).
Отметим, что Юлия Владимировна была одета в черное пальто и длинные сапоги на каблуке. Свой образ она дополнила кудрявыми волосами, которые собрала в низкий хвост.
"Сегодня – 150 лет со дня рождения Леси Украинки. Я специально заехала на Байковое кладбище пораньше, чтобы избежать официоза. Сегодня там будет людно... С Лесей же хочется немного побыть в одиночестве... Это женщина настолько большой силы и энергии, прямо заставляет тебя также быть сильной, мужественной, уверенной. Возле Леси сразу понятно, что все должно быть хорошо, все должно получится, иначе нам не подходит", – написала Тимошенко.
Напомним, что 25 февраля исполнилось 150 лет со дня рождения легендарной украинской поэтессы Леси Украинки. Она оказала огромное влияние на становление украинского освободительного движения, а ее жизнь была настоящим примером патриотической борьбы.
Как сообщал OBOZREVATEL:
украинская певица, актриса и телеведущая Тина Кароль прочитала стих поэтессы Леси Украинки в честь ее дня рождения. Она продемонстрировала чувственное и пронзительное исполнение стиха "Ви щасливі, пречистії зорі…".
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