Стильная Тимошенко с алыми розами побывала на могиле Леси Украинки. Фото

Народный депутат, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко побывала на Байковом кладбище в Киеве на могиле украинской писательницы Леси Украинки.

Так, политик почтила память поэтессы по случаю 150-годовщины со дня ее рождения, возложив возле ее могилы алые розы. Соответствующий снимок Тимошенко опубликовала на личной странице в Instagram (фото смотрите вконце новости).

Отметим, что Юлия Владимировна была одета в черное пальто и длинные сапоги на каблуке. Свой образ она дополнила кудрявыми волосами, которые собрала в низкий хвост.

"Сегодня – 150 лет со дня рождения Леси Украинки. Я специально заехала на Байковое кладбище пораньше, чтобы избежать официоза. Сегодня там будет людно... С Лесей же хочется немного побыть в одиночестве... Это женщина настолько большой силы и энергии, прямо заставляет тебя также быть сильной, мужественной, уверенной. Возле Леси сразу понятно, что все должно быть хорошо, все должно получится, иначе нам не подходит", – написала Тимошенко.

Напомним, что 25 февраля исполнилось 150 лет со дня рождения легендарной украинской поэтессы Леси Украинки. Она оказала огромное влияние на становление украинского освободительного движения, а ее жизнь была настоящим примером патриотической борьбы.

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