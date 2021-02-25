Стильная Тимошенко с алыми розами побывала на могиле Леси Украинки. Фото

Юля Ухина
Юля Ухина
Люди
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Юлия Тимошенко

Народный депутат, лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко побывала на Байковом кладбище в Киеве на могиле украинской писательницы Леси Украинки.

Так, политик почтила память поэтессы по случаю 150-годовщины со дня ее рождения, возложив возле ее могилы алые розы. Соответствующий снимок Тимошенко опубликовала на личной странице в Instagram (фото смотрите вконце новости).

Отметим, что Юлия Владимировна была одета в черное пальто и длинные сапоги на каблуке. Свой образ она дополнила кудрявыми волосами, которые собрала в низкий хвост.

"Сегодня – 150 лет со дня рождения Леси Украинки. Я специально заехала на Байковое кладбище пораньше, чтобы избежать официоза. Сегодня там будет людно... С Лесей же хочется немного побыть в одиночестве... Это женщина настолько большой силы и энергии, прямо заставляет тебя также быть сильной, мужественной, уверенной. Возле Леси сразу понятно, что все должно быть хорошо, все должно получится, иначе нам не подходит", – написала Тимошенко.

Юлия Тишоменко на могиле Леси Украинки

Напомним, что 25 февраля исполнилось 150 лет со дня рождения легендарной украинской поэтессы Леси Украинки. Она оказала огромное влияние на становление украинского освободительного движения, а ее жизнь была настоящим примером патриотической борьбы.

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