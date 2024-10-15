Степана Бандеру убили 65 лет назад: что революционер завещал украинцам. Лучшие цитаты

Ровно 65 лет назад, 15 октября, был убит идеолог и теоретик украинского националистического движения XX в. Степан Бандера. Жизнь политического деятеля, ставшего ночным кошмаром для врагов нашей Родины, цинично унес советский агент Богдан Сташинский, выстрелив в него.

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Революционер постоянно защищал Украину от российского имперализма и пытался достичь независимости для своего народа. OBOZ.UA решил вспомнить, что Степан Бандера завещал своим соотечественникам.

Идеолог националистического движения был убежден, что добиться свободы Украина сможет только в условиях постоянной борьбы. При жизни революционер призывал граждан активно сражаться за свою независимость, поэтому его взгляды стали вдохновением и для современного поколения.

"Нашей природной средой стало уже соревнование, содержание нашей жизни – борьба".

"Без собственного государства, без освобождения, а значит и без освободительной борьбы, Украина не может иметь ни свободы, ни благосостояния, ни какой-либо тени демократии".

"Самостоятельное государство может получить себе украинский народ только собственной борьбой и трудом".

"Без собственного государства Украина не может иметь ни свободы, ни благосостояния, ни какой-либо тени демократии."

Одной из важнейших идей, которые завещал украинцам Степан Бандера, является понимание того, что воля – самое важное, что может быть в жизни каждого человека. Гражданам нашей Родины не нравится находится в постоянной борьбе, но благодаря ей мы можем отстаивать свою целостность и независимость.

"Наш народ всегда стремится воли для себя и желает ее для других народов. Он боролся и борется за правду и справедливость. Мы хотим жить в согласии и взаимном почитании со всеми народами доброй воли. Такие же права признаем за другими народами, за которые боремся для себя".

"Когда между хлебом и свободой народ выбирает хлеб, он в конце концов теряет все, в том числе и хлеб. Если народ избирает свободу, у него будет хлеб, выращенный им самим и никем не отнятый".

"Наш идеал свободы – это идеал всех свободных людей".

Степан Бандера кардинально уничтожал советское понятие революционизма. Политический деятель раскрывал истинную суть национализма: навсегда избавиться от влияния России и пробудить в каждом украинце "казацкую энергию". Его убеждения не потеряли своей актуальности даже спустя десятки лет.

"Основная часть борьбы революционной организации с врагом – это и есть борьба за душу человека, за идейное влияние на целый народ, за распространение идеи и концепции освободительной революции среди самых широких масс народа, увлечение их этой идеей и поэтому присоединение их на сторону освободительной борьбы".

"Идеи украинского национализма и героические подвиги революционной борьбы пробуждают глубоко усыпленную, скованную большевистскими дыбами энергию и высокие стоимости казацких потомков".

"Чистый, незапятнанный крючками и компромиссами со злом украинский национализм выйдет победителем из тяжелого, но величественного состязания против сатанической большевистской Москвы. Он победит, потому что в нем великая Правда украинской нации, согласно Божьим законам, жизнь народов и людей в свободе и справедливости".

"Революционное соревнование – это национальная борьба в плоскости духовности, культуры, общественно-политическая и милитарная борьба, за полное уничтожение существующего состояния, его содержания и за построение совершенно нового, под каждым обзором лучшего состояния, которое отвечает потребностям и желаниям украинского народа".

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