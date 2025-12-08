Степан Гига находится в тяжелом состоянии, легендарному певцу ампутировали ногу – источник

Украинский легендарный певец Степан Гига находится в тяжелом состоянии. Артисту неожиданно пришлось ампутировать ногу, чтобы сохранить его жизнь.

Видео дня

Информацию о состоянии певца предоставил OBOZ.UA блогер Богдан Беспалов, ссылаясь на источники из окружения Степана Гиги. Певец попал в больницу с другим заболеванием, однако состояние осложнилось на фоне сахарного диабета. Из-за этого врачам пришлось прибегнуть к ампутации, чтобы спасти жизнь артиста.

"Степан Гига попал в больницу из-за болезни (условно говоря вирусная простуда), но она дала значительные осложнения из-за сахарного диабета певца. Врачам пришлось ампутировать ногу, чтобы спасти жизнь артисту. Сейчас его состояние очень сложное. Детали не разглашаю, ведь борьба за его жизнь продолжается", – сообщил Беспалов.

Официальные представители Степана Гиги эти заявления пока не комментируют. Каких-либо подтверждений или опровержений обнародованной информации от команды артиста или семьи пока нет.

Отметим, 19 ноября на официальной странице певца в Instagram появилось сообщение о срочной операции. Там отмечалось, что Гига находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Причины хирургического вмешательства тогда не раскрывали. Все предстоящие концерты артиста были отменены, в том числе и выступление в киевском Дворце спорта, запланированное на 29 ноября.

Концертный директор Степана Гиги Петр Добромильский информировал, что певец находится в одной из больниц Львова под круглосуточным наблюдением врачей. По его словам, на тот момент артист был в сознании, рядом с ним находились дети.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как жил Степан Гига до внезапной госпитализации и жаловался ли он когда-то на здоровье. Большую часть своей жизни артист посвятил сцене и был искренне доволен тем, что не имел времени на отдых от любимой работы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!