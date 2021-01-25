Кейт Миддлтон сменила платья миди на деловые костюмы. Фото

Герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон изменила свое отношение к стилю. Так, жена принца Уильяма, которая известная своей любовью к игривым платьям миди, отказалась от своего привычного образа в пользу строгих блейзеров и рубашек.

По словам стилиста Рошель Уайт, Миддлтон пошла на такой шаг, чтобы выглядеть более "деловой" и "зрелой" во время мирового кризиса из-за пандемии COVID-19. Об этом сообщает издание Daily Mail.

"Это может быть смесью желания быть более зрелой и деловой, оставаясь при этом самой собой. Я думаю, Кейт знает, что пресса всегда следит за тем, что она носит. Поэтому ее подход сейчас состоит в том, чтобы быть известной не только своими нарядами, а тем, что она делает... Она переживает по поводу того, как она выглядит, когда разговаривает с важными людьми", – заявила Рошель.

Рошель также добавила, что несмотря на то, что выбор королевского гардероба может отражать желание выглядеть более "профессионально" в условиях кризиса, она уверенна – Кейт вернется к своему обычному стилю немного позже.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее журналисты издания Daily Mail подсчитали стоимость одежды, в которой герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон появлялась на публике в 2020 году.