Стало известно, почему Елизавета II и ее семья говорят по проводным телефонам

Королева Великобритании Елизавета II использует один и тот же проводной телефон в течение многих лет, ведь придерживается менталитета "если он не сломан, не чините его". Она очень экономна и не видит смысла что-то менять.

Об этом сообщает издание Daily Mail со ссылкой на королевских экспертов Фила Дампьера и Дики Арбитера. Отмечается, что Кейт Миддлтон, принц Уильям и Камилла Паркер также отдают предпочтение стационарным телефонам, вместо привычных портативных.

"Королева не верит в перемены ради перемен, и если ей что-то удобно, она продолжает использовать это годами. Если вы живете в средневековом замке, он вписывается в атмосферу, зачем ставить в нем что-то современное?" – заявили эксперты.

Для молодых же членов семьи – принца Уильяма и его жены Кейт Миддлтон – стационарный телефон намного безопаснее и удобнее. Также герцоги Кембриджские могут использовать данный аппарат на фотографиях, чтобы показать свою близость к народу.

"Они могут использовать проводные телефоны и по состоянию здоровья. Некоторые исследования показали, что портативные модели могут представлять опасность для здоровья при частом использовании", – подытожили источники.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, Елизавета II, которой недавно исполнилось 95 лет, вскоре отойдет от королевских обязанностей в связи со смертью своего мужа, принца Филиппа. По словам инсайдеров, ожидается, что дети британского монарха начнут брать на себя повышенные обязанности внутри "фирмы".