Стало известно, кто 'слил' журналистам роман Виктора Павлика с вдвое младшей девушкой

Два года назад вся страна узнала о романе украинского певца Виктора Павлика с вдвое младшей девушкой по вине концертного агентства, которое организовывало его выступление. В райдере отмечалось, что артист должен проживать в одном номере с Екатериной Репяховой, которая на тот момент была его концертным директором.

"Какое-то концертное агентство позвонило с очередным концертом, Катя прислала райдер, а в нем указано, что поселение – мы вместе в одном номере. Это и стало на второй день сенсацией. Сложный шаг, дети, внуки, я взрослый человек. Я понимал это все, но Катя правильно говорит – у любви нет предела", – рассказал Павлик в интервью "Светской жизни".

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Сама избранница артиста отметила, что они пошли на такой шаг и рассказали о своих отношениях, чтобы не ходили слухи о молодой любовнице.

Девушка долгое время была фанаткой певца, не пропускала ни одного выступления. А однажды на концерте в Николаеве он заметил поклонницу с огромным букетом и запиской, в которой Екатерина поблагодарила его за то, что он есть.

Павлик был растроган тем, что Екатерина приехала за ним из Киева. Тогда он почувствовал ответственность, предложил девушке дать деньги или поесть вместе. Виктор Франкович рассказал, что сначала увидел в ней родственную душу, а потом уже наступила и любовь.

Напомним, что отношения пары начались в 2015 году, а поженились они 29 мая 2020 года. Через год, 15 июня 2021 года, Екатерина подарила Виктору четвертого ребенка - Михаила. Сама же девушка стала мамой впервые. Также у певца есть взрослые сын и дочь. Еще один сын, Павел, умер в августе прошлого года от онкологического заболевания.

Ранее OBOZREVATEL писал, что Виктор Павлик с женой впервые показали лицо новорожденного сына.