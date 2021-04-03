Стало известно, кто скрывался за образом Мохито в шоу "Маска"

В субботу, 3 апреля, во время одиннадцатого выпуска популярного шоу "Маска" выступило сладкое Мохито. Как оказалось, за образом скрывался телеведущий Алексей Суханов.

Шоумен исполнил популярную песню группы DZIDZIO – "Я і Сара". Он восхитил зрителей и судей своим выступлением. Отметим, что жюри так и предполагали, что за маской Суханов (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте до конца страницы).

Перед выходом на сцену, Мохито дал подсказку о своей личности. Участник отметил, что уже несколько лет живет на две страны и ни одна из них не является его родиной. После чего Оля Полякова отметила, что это россиянин Александр Суханов, который переехал в Украину.

"Оля, тебя не провести... Но, родная моя, ты должна кое-что знать и запомнить. Я – украинец. Да, я родился в России, горжусь этим и ценю это. Но сейчас я украинец", – отметил ведущий после своего разоблачения.

Алексей Суханов в образе Мохито на шоу "Маска" скриншот с видео

Напомним, судьями шоу стали Настя Каменских, Оля Полякова, Андрей Данилко, DZIDZIO и Олег Винник. Ведущий проекта – Владимир Остапчук.

В шоу за победу и звание сильнейшего певца соревнуются 16 знаменитостей, чьи лица скрыты под яркими костюмами. В каждом выпуске после выступлений участников судьи голосуют за своих фаворитов. Две "маски", которые набрали наименьшее количество голосов, попадают в номинацию.

В конце выпуска за номинантов открывается новое голосование, в котором участвуют уже только зрители. По результатам их выбора тот, кто должен покинуть шоу, снимает маску, рассекречивая свое лицо.

Как сообщал OBOZREVATEL, в субботу, 27 марта, на телеканале "Украина" во время десятого выпуска шоу "Маска" появился харизматичный герой – загадочная Луна. Как оказалось, под маской пряталась украинская исполнительница Надежда Мейхер.