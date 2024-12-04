Стало известно, какой подарок Бритни Спирс сделала себе на 43-летие

2 декабря американская певица Бритни Спирс отметила свой 43-й день рождения. Звезда решила побаловать себя оригинальным подарком, поэтому важное событие провела в Мексике.

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Как сообщает издание People, ссылаясь на информацию источников, приближенных к исполнительнице, для праздничной вечеринки артистка собрала своих ближайших друзей. Отмечается, что они отправились в Мексику на частном самолете.

"Бритни подарила себе веселый отпуск на свой день рождения. Она обожает Мексику и не могла дождаться, чтобы отпраздновать на солнце", – заметил инсайдер.

В своем Instagram Бритни Спирс показала несколько кадров из подготовки к празднованию. Исполнительница нарядилась в короткое атласное платье молочного оттенка с открытым декольте и кружевом на юбке. Она дополнила образ полупрозрачной накидкой, а ярким акцентом образа стала красная помада.

Кроме того, артистка показала кадры со своим праздничным тортом. Десерт был украшен кусочками свежей клубники и покрыт шоколадной сеточкой.

Бритни Спирс любит проводить время в Мексике, поэтому свое 40-летие она тоже встретила в этой стране. Тогда артистка посетила город Кабо-Сан-Лукас со своим бывшим женихом Хесамом Асгари.

Ранее OBOZ.UA рассказал, что Бритни Спирс заявила, что вышла замуж сама за себя и показала "свадебный" образ.

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