Стало известно, какое наследство оставил Грачевский и кому оно может достаться

Российский кинорежиссер, создатель "Ералаша" Борис Грачевский, который умер от коронавируса 14 января, оставил после себя внушительное наследство. Так, близким знаменитости предстоит поделить его загородный дом, квартиру и другое.

Как сообщает издание "Дни.ру", у Грачевского остался особняк площадью 300 квадратных метров в закрытом поселке недалеко от Москвы стоимостью 50 млн рублей (19 млн гривен – Ред). Уточняется, что это что это был уже второй загородный дом, который построил режиссер. Предыдущий он оставил первой жене.

Также у режиссера была трехкомнатная квартира в центре Москвы стоимостью 17 млн рублей (около шести млн гривен – Ред).

Борис Грачевский kanobu.ru

Помимо этого, у Грачевского остались авторские права на киножурнал "Ералаш". Стоит отметить, что за трансляцию выпусков на телевидении режиссер получал большие гонорары.

Борис Грачевский pikabu.ru

По словам издания, через полгода движимое и недвижимое имущества Грачевского предстоит разделить. Среди претендентов – третья жена Екатерина Белоцерковская, 48-летний сын Максим и 41-летняя дочь Ксения от первого брака, 9-летняя дочь Василиса от второго и 9-месячный сын Филипп от последних отношений. К слову, по информации юристов, вдове должна отойти половина наследства, а вторая половина делится на три равные части.

Как сообщал OBOZREVATEL, супруга умершего Грачевского Екатерина Белоцерковская оставила трогательное послание мужу через свою соцсеть. Она посвятила ему теплые слова и заявила, что не хочет жить без него.