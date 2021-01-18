Стало известно, что станет с "Ералашем" после смерти Бориса Грачевского

Директор "Ералаша" Аркадий Григорян заявил, что после смерти создателя киножурнала Бориса Грачевского передача не закроется.

Так, по словам мужчины, команда детского проекта на ближайшие два года, как минимум, сохранит дело Бориса Юрьевича. Такими подробностями Григорян поделился с изданием Starhit.

"Мы четко знаем, куда идти и что делать", – рассказал он.

Программа "Ералаша" выходит на экраны с 1974 года. Офисы, где работает команда киножурнала, занимают целый этаж на киностудии имени "Горького". Детей также набирают в "Театр-школу Ералаш", в которой стоимость двух занятий в неделю составляет девять тысяч рублей. После ее окончания учеников могут приглашать сниматься в различные сериалы и передачи.

Напомним, что Борис Грачевский скончался 14 января на 72-м году жизни после осложнения из-за COVID-19. Режиссер находился в реанимации в тяжелом состоянии, а последние дни медики его ввели в искусственную кому.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее стало известно, какое наследство оставил Борис Грачевский и кому оно может достаться.