Стали известны новые подробности о похоронах принца Филиппа

Королевский эксперт Ингрид Сьюард заявила, что на похоронах принца Филиппа, которые состоятся 17 апреля, не будут присутствовать его правнуки – принц Джордж, принцесса Шарлотта и принц Луи.

Всего на прощальной церемонии будет около 30 человек из-за карантинных ограничений. Об этом пишет издание Mirror (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Я не думаю, что в их присутствии есть смысл, потому что они не поймут, что происходит. К тому же, королевская семья полностью придерживается своих традиций. Даже если бы не было коронавирусных ограничений, все равно маленькие дети не приехали на похороны принца Филиппа. У королевы правнуки присутствовали на рождественском обеде только когда достигли определенного возраста", – объяснила подробнее Ингрид Сьюард.

У герцога Эдинбургского были достаточно близкие отношения с правнуками, он проводил с ними свое свободное время. Однако королевский эксперт заявила, что "принц Филипп точно не хотел бы, чтобы маленькие дети бегали туда-сюда по проходу".

Принц Филипп был близок со своими правнуками. WireImage

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее старший сын королевы Великобритании Елизаветы II и ее мужа герцога Эдинбургского принц Чарльз выступил с трогательным обращением после смерти отца. Он поблагодарил всех за огромную поддержку и теплые слова.