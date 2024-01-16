Стала известна судьба Андрея Мацевко после задержания полицией: звезда 'Х-Фактора' хотел попасть в метро по фальшивому удостоверению

В Ивано-Франковске полиция отпустила опального участника украинских талант-шоу Андрея Мацевко, который был задержан 7 января, поскольку еще с июля 2021 года находился в розыске одного из районных управлений полиции ГУНП в Киеве. "Народный артист Украины", как сам называет себя исполнитель, все это время прятался от органов досудебного расследования.

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Представитель патрульной полиции Ивано-Франковской области Кристина Мриглид рассказала, что после задержания неделю назад Мацевко доставили в райотдел полиции и передали правоохранителям для выяснения всех обстоятельств. Об этом пишет zaxid.net.

В отделении одиозную звезду "Х-Фактора" допрашивали, а затем отпустили.

Спикер полиции Ивано-Франковской области Андрей Яцкив добавил: "Оперативщики уголовного розыска отобрали у него объяснения, материалы направили киевским коллегам, которые проводят дальнейшее досудебное расследование. Киевские полицейские с ним связались в присутствии наших полицейских. Его отпустили".

Впрочем, Мацевко так и не объяснил, почему с июля 2021 года не выходил на связь с киевскими правоохранителями.

Отметим, что Мацевко находится в розыске полиции Киева как лицо, скрывающееся от органов досудебного расследования по делу о подделке документов. Когда патрульные Ивано-Франковска задержали знаменитость, он пытался скрыться. На сегодня данные о мужчине отсутствуют в базе розыска МВД.

Разыскивали "народного артиста" после громкой истории, когда в апреле 2021-го его задержали в столичном метро с поддельным пенсионным удостоверением. Мацевко пытался воспользоваться услугами общественного транспорта с ложным документом. Тогда он заявил правоохранителям, что подделку ему дал товарищ. Задержанный также признался, что знал, что этот мужчина занимается фальшивыми документами, поскольку он и сам пользовался таким удостоверением.

По информации OBOZ.UA, в последние годы Андрей Мацевко проживает в селе Сваричев Ивано-Франковской области. Односельчане отзываются о нем доброжелательно, однако в разговоре с нашим изданием отмечали, что мужчина живет нелюдимо. Дескать, утром куда-то едет на своем велосипеде – и только вечером возвращается. Исполнитель проживает в родительском доме с мамой и старшим братом.

Андрей Мацевко стал известен на всю Украину более 10 лет назад, когда пришел с выступлением на первый сезон телешоу "Х-фактор". Исполнителю не удалось покорить жюри, потому что он продемонстрировал крайне низкие вокальные способности, но зрителям он понравился своей непосредственностью. Песни "Ой чиє ж то жито" и "Смерека" в исполнении артиста стали в сети вирусными. Впоследствии он еще несколько раз покорял Х-Фактор и другие талант-шоу. Однако – так же безуспешно. На волне популярности артиста начали активно приглашать на частные вечеринки. Когда популярность угасла, Мацевко некоторое время работал дворником. Больше о его судьбе читайте в нашем материале.

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