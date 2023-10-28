Стал на защиту Украины с первых дней войны: на фронте погиб участник группы 'Серцевий напад' Михаил 'Майкл' Балахтар. Фото

На войне с российскими оккупантами погиб участник поп-панк группы из Черновцов "Серцевий напад" Михаил "Майкл" Балахтар. До 24 февраля 2022 года он был известен как бит-мейкер и барабанщик, а после полномасштабного вторжения стал на защиту родной страны.

О трагической новости в Facebook сообщили участники "Серцевого нападу". Сообщается, что у героя остались жена и ребенок (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

"От российской агрессии погиб наш самый талантливый барабанщик Майкл. Спасибо, Мишка, за весь твой вклад в развитие украинского панк-рока! Сколько еще фестивалей мы могли зажечь драйвом и энергетикой. Нереальная потеря, с которой придется жить. Почивай с миром, Мишань! Слава Герою!" – написали музыканты.

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Участники известной группы отметили, что воин был "добрым, открытым, иногда по-милому наивным, но целеустремленным и преданным".

Михаил "Майкл" Балахтар был одним из основателей "Серцевого нападу" и выступал с друзьями почти 20 лет. На счету коллектива три студийных альбома.

Музыканты создали такие хиты, как "Субкультура", "Punk Girl", "Телефонуй", а также трек, посвященный борьбе украинских воинов против российских оккупантов – "Go F*ck Yourself".

Напомним, что в боях за свободу и независимость Украины погиб 21-летний воин из Хмельницкой области Владислав Медзенивский. Он попал под артиллерийский обстрел, выполняя боевое задание вблизи Малой Токмачки в Запорожской области.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте погиб командир отделения ударных БпАК Андрей Богданов. Свой последний бой воин принял под селом Вербовое в Запорожье, где Силы обороны продолжают контрнаступление.