Стадионы поклонников, выступление на Евровидении и жестокая сплетня. Где сейчас 'Трио Маренич' и кто действительно способствовал их уничтожению

О невероятной популярности, которую имела группа "Трио Маренич", большинство нынешних звезд могут только мечтать. Однако уже почти 20 лет о коллективе почти ничего не слышно. Творческий тандем распался, артисты начали работать независимо друг от друга.

Видео дня

Об этом в интервью OBOZ.UA рассказал украинский композитор Александр Злотник. Он также напомнил, сколько зарабатывали суперпопулярные артисты, и рассказал, как сложилась их судьба после славы.

Основательницей группы считают Антонину Маренич (до замужества – Сухорукова). Она сестра Светланы, которая тоже была участницей коллектива, и жена Валерия Маренича – еще одного вокалиста знаменитого трио. Антонина и Светлана Сухоруковы родом из российского Куйбышева (ныне – Самара). Валерий Маренич родился и вырос в Кривом Роге. Высшее музыкальное образование в коллективе имела только Антонина, она начинала певческую карьеру в московском эстрадном оркестре Юрия Саульского "ВИА-66". Творческое сотрудничество с Валерием Мареничем начала в 1971 году. Сначала они вышли дуэтом, а впоследствии к ним присоединилась Светлана.

Об истории создания трио Антонина Маренич рассказывала на своей странице в Facebook так: "Идея создания музыкального трио возникла в одном из гостиничных номеров Новосибирска, где мы с мужем отдыхали. Мы с Валерием слушаем музыкальную радиопередачу, где звучали премьеры песен, рассказывали об известных и новых исполнителях. По радио прозвучал дуэт ребят, и я сказала: "Надо делать трио, потому что дуэтов развелось..."

На телеэкранах впервые коллектив появился в 1978 году и стремительно завоевал популярность не только в Украине, но далеко за ее пределами. В следующем году фирма "Мелодия" анонсировала их первую пластинку, а киностудия "Укртелефильм" создала телеверсию записей. В том же 1979 году Мареничи представляли Советскую Украину на Евровидении с песнями "Ой у гаю при Дунаю" и "Несе Галя воду".

Версий, почему коллектив так стремительно исчез с эстрадного небосвода, существует несколько. По одной из них, участники группы поспорили с чиновниками Министерства культуры УССР. Дескать, их пригласили выступить на московской Олимпиаде в 1980 году, но из-за болезни Антонины они должны были отказаться. Тогда им предложили спеть под фонограмму – возмутились, потому что пели всегда на сцене вживую. Среди причин называют еще одну: артисты отказывались исполнять советские патриотические песни, а Валерий увлекся песнями сечевых стрельцов.

В то время у артистов был очень влиятельный поклонник – русский поэт и автор песен Роберт Рождественский, которого знали все в СССР. Он увлекался творчеством Мареничей, они дружили. И, согласно еще одной версии исчезновения трио с эстрадного небосвода, это произошло именно из-за Рождественского.

"Я писал для них (самые известные песни – "Маки красные", "Тишина вокруг". – Ред.), мы гастролировали, – говорит Александр Злотник. – Работали также вместе над двумя музыкальными фильмами. Для одного из них – "Цветы луговые" – стихи написал Роберт Рождественский, я – музыку. Роберт был большим поклонником Мареничей".

Версию, что Мареничей начала уничтожать власть с подачи Рождественского, Злотник исключает: "Да нет, это неправда. Была история, что он обиделся, когда они не приехали к нему на юбилей в Москву. До последнего было неизвестно, прилетят или нет. Я уже был на сцене, и вдруг позвали к телефонной трубке. И Антонина, жена Валерия, сказала: "Саша, нас не будет, мы решили петь исключительно на украинском языке". В свое время они пели на разных языках – и на украинском, и на испанском, и на русском (Антонина и Светлана же родом из российского города). Искали себя.

"Была пущена сплетня о том, что они бежали из СССР в Канаду, – объясняет композитор Злотник. – Это было сделано сознательно, и разговоры шли на всех уровнях. К примеру, у меня дома в Киеве сидит Валерий Маренич. Я бегу в гастроном, пардон, за бутылкой. Прохожу по Владимирской, где тогда жил, навстречу идет один из чиновников высшего ранга: "Что твои Мареничи? Уже виски пьют?" А Маренич, напоминаю, сидит у меня дома. Нормально? Говорю: "Что ты такое говоришь?" Даже тот же Рождественский мне звонил по телефону: "Саша, а правда, что Мареничи уехали?"

"А распустил эти слухи их администратор. Валерий его выгнал за одну большую ошибку, а тот публично пообещал "отблагодарить", – добавляет Александр Злотник. – И почему-то эта сплетня разлетелась с невероятной быстротой и силой. А это было время, когда опровержение не сделаешь так легко, как сейчас – через соцсети или СМИ. И когда они собрались в Канаду и США, но не на ПМЖ, а с концертами, мы с огромным трудом получили разрешение на выезд для нас четырех. Перед гастролями за границу я решил, что репертуар необходимо "обкатать". Мы поехали по Киевской области с концертами. Были полные аншлаги. Но иногда из зала бросали: "Что, сала украинского захотелось? Вернулись?"

"И вот, возвращаясь к Рождественскому, я мог попросить его повлиять на эту травлю, потому что было очевидно, что установки "мочить" этих артистов поддерживаются наверху, но он был обижен на них из-за концерта, на который не приехали. Поэтому я не обратился к нему за помощью, а сам он ее не предложил", – говорит Злотник.

О Мареничах практически не было слышно до 1994 года, когда трио дало большой концерт в Киеве, во дворце "Украина". С этого времени они выпустили несколько дисков старых и новых песен. В 2003 году Антонине, Светлане и Валерию Мареничам присвоены звания народных артистов Украины. А в конце 2004-го артисты объявили, что прекращают совместную работу.

"Валерий ведет сольную деятельность, Антонина тоже пыталась записывать песни отдельно, – рассказывает Александр Злотник. – Я даже написал для нее композицию. Но понимаете, их уникальная ценность была как раз в группе. В свое время филармония выделила им трехкомнатную квартиру в одном из самых лучших домов города. Правда, в интернете пишут, что все они жили в однокомнатной квартире, – это ложь. Я был в этой квартире, в так называемом обкомовском доме".

"Они действительно были безумно популярны, но получали – копейки, – продолжает Злотник. – Ставка была 19 рублей 50 копеек за концерт. А собирали стадионы по 30 тысяч человек. Даже если рубль стоил билет, то представляете, какие это деньги. Вообще, артисты раньше были очень выгодными гастролерами для государства. София Ротару, Назарий Яремчук, Василий Зинкевич – на них очень хорошо шли, покупали билеты. Все филармонии мечтали об их приезде. Ведь несколько концертов коллектива на стадионе финансово обеспечивали работу заведения на какое-то время. Могли платить заработные платы своим коллективам, не зарабатывавшим на себя.

Полное интервью с Александром Злотником читайте здесь на OBOZ.UA.

Также читайте на OBOZ.UA интервью с поэтом-песенником Вадимом Крищенко – об освистанном в Киеве Кобзоне, жесткости Ротару и споре с Кудлай о языке

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!