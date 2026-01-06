Спецоперация "Рояль" по ликвидации Путина: музыкант-тезка в.и.о. главы СБУ с юмором отреагировал на поздравления украинцев с новой "должностью"
Президент Владимир Зеленский назначил генерал-майора Евгения Хмару временно исполняющим обязанности главы Службы безопасности Украины. Однако некоторые граждане нашей страны начали поздравлять с новой "должностью" тезку спецназовца – пианиста-виртуоза Евгения Хмару. Музыкант с юмором отреагировал на эту ситуацию и отметил, что даже в день рождения получал меньше сообщений.
Более того, композитор уже поделился полноценным "планом", по которому использует свое творчество для уничтожения Кремля. Реакцию на все поздравления он обнародовал на личной странице в Instagram.
"Спасибо за поздравления. Я думаю, что в день рождения получаю меньше сообщений. Ну что, назначение серьезное. Спецоперация "Рояль" готовится: дарим Путину рояль, сажаем туда 300 наших и потом только та-да-дам и Кремль пылает. Как-то так", – сказал со смехом музыкант.
Шуточный ролик Евгения Хмары вызвал настоящий ажиотаж среди его подписчиков. Некоторые юзеры продолжили поздравлять пианиста с важной "должностью", а кто-то подчеркивал, что с нетерпением ждет воплощения "спецоперации" в жизнь.
"Поздравляю, друг! Только вперед на новой должности!"
"Совпадение огонь. В первую минуту у меня был шок".
"Ждем костра".
"Ох, эти Хмары! Пусть облака сделают бурю на болотах!"
А кто-то из поклонников Евгения Хмары решил не ограничиваться просто комментарием, а создал изображение, где музыкант, одетый в форму СБУ, играет на пианино.
Напомним, что 5 января генерал-лейтенант Василий Малюк подтвердил информацию о своей отставке с должности главы СБУ, однако подчеркнул, что остается в структуре. Временно исполнять обязанности главы государственного органа спецназначения, по указу Зеленского, будет Евгений Хмара. Ранее он возглавлял Центр Специальных операций "А" СБУ.
