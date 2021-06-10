Советские традиции, которые сейчас кажутся странными. Фото

Советские времена кардинально отличаются от современных во многих аспектах. В СССР существовали другие привычки и обязанности, а сейчас они непонятны для современной молодежи.

OBOZREVATEL собрал традиции людей, которые были десятки лет назад во всех семьях. Некоторые до сих пор следуют подобным ритуалам.

Во дворах старых многоквартирных домов до сих пор есть конструкции для выбивания ковров. Обычно этот ритуал откладывали на зиму, посыпали ковер снегом и он обретал морозную свежесть.

Видео дня

Хлеб был доступным продуктом, поэтому его ели со всеми блюдами, даже с вермишелью, варениками или пельменями.

Сегодня у людей возникают вопросы, зачем лепить десятки вареников и пельменей, если можно приобрести готовые. Ранее в магазинах не было полуфабрикатов и хозяйки были вынуждены делать все блюда самостоятельно.

Сейчас в моде сортировка мусора из соображений экологичности и разумного потребления, но раньше стекло и макулатуру сдавали, чтобы заработать немного денег. Для детей это был хороший первый заработок.

В Союзе очереди были везде: за сладкой водой, мороженым, рыбой, мясом и одеждой. Сегодня подобное явление в магазинах люди встречают очень редко. В СССР дети каждый день занимали очередь за продуктами.

Субботник – бесплатное коллективное выполнение общественно полезной работы. Это было не традицией, а обязанностью школьников, студентов и работников.

Ранее OBOZREVATEL показывал: