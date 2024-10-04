Солистка группы Vivienne Mort, которую слушали в России, рассказала, чем ее пытался поразить 'антивоенно настроенный' москвич в 2022 году

Группу Vivienne Mort, несмотря на творчество на украинском языке, слушают не только украинцы и европейцы, но и "антивоенно настроенные" россияне. Его солистка Даниэла Заюшкина вспомнила, как она в начале полномасштабной войны пыталась "достучаться" до оккупантов, но реагировали единицы, а их "борьба" у девушки вызвала смех.

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Она в интервью "Громадському" шутливо назвала москвича, который ей непрерывно в 2022 году писал о своих подвигах, "героем". Он "воевал" против диктаторского режима баллончиком с краской.

"Я еще в начале (полномасштабной войны. – Ред.) читала сообщения от россиян, от слушателей, потому что у нас там есть слушатели. И помню, что один человек мне постоянно писал: "Я вот немного скинул на ваш сбор, мы с вами, мы здесь, нас мало, но мы прячемся". Последнее, что я уже помню от него, это то, что он мне скидывает видео, как ночью баллончиком замазывает Z. И я подумала: "Господи, езжай домой, герой!" Это все, что я буквально в своей жизни знаю о сопротивлении внутри Москвы – кто-то замазал Z. Думаю, идите уже домой, потому что последний проблеск какого-то ума сейчас свяжут", – вспомнила певица.

Она также отметила, что, как и многие другие артисты, пыталась достучаться до россиян и до последнего надеялась, что они смогут свергнуть диктаторский режим. Впрочем, потом певица поняла, что все они серая масса.

"В первые дни вторжения я еще писала песни, которые я им адресовала. Я видела, что там люди. Я же не до какой-то серой массы говорю. Да, надеялась, потому что, если помните, в первые дни еще была надежда, что сейчас они все выйдут на площади, не может так быть, что они просто это все скроют. А потом стало ясно, что это полное безразличие и это действительно серая масса и дегуманизация произошла сама по себе", – добавила Заюшкина.

В частности, солистка отметила, что родилась в русскоязычной семье и ей всегда навязывали культуру и нарративы страны-оккупанта. Но девушка твердо решила, что принимать это не собирается, а в приоритете у нее развитие украиноязычного продукта. Более того, с начала полномасштабной войны Даниэла Заюшкина занимается благотворительной деятельностью, а в сентябре 2024 года получила медаль от начальника ГУР Кирилла Буданова за бескорыстное служение Родине.

"Я на ней (русской культуре. – Ред.) выросла. Я хорошо помню русские книги с детства. И я, кроме Шевченко (из украинской литературы. – Ред.), почти ничего не помню. Только несколько произведений, которые очень сильно осели в голове: "Желтый князь" (Василия Барки. - Ред.) о Голодоморе. Вот какие-то конкретные вспышки есть, но я не могу сказать, что, учась в украинской школе, я училась на украинской литературе. Я помню, что старше меня люди так говорили: "Ой, да что там эти украинцы, они всегда вздыхают", "Еще не умерла" – что это за начало гимна?" и т. д. Конечно, над этим работали, нас русифицировали. И нам как-то прививали это, а не то. И продолжают. Многие этого не понимают и ведутся", – говорит артистка.

Ранее OBOZ.UA писал, что означает название Vivienne Mort. Группы часто придумывают лирические названия, а вот сольным исполнителям нужно также креативить.

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