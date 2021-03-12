Солистка группы KAZKA впервые рассказала о своем загородном особняке. Видео

Вокалистка украинской музыкальной группы KAZKA Александра Зарицкая рассказала подробнее о загородном коттедже, который купила на карантине.

По словам артистки, она мечтала о большом уютном доме, где будет много пространства. Еще одним ее пожеланием было условие, чтобы неподалеку находился лес. Саша добавила, что ремонтные роботы в доме еще продолжаются. Об этом она заявила в интервью для программы "ЖВЛ" на канале "1+1".

"Я точно для себя решила, что это будет именно дом где-то возле леса. Меня категорически не интересовал какой-то таунхаус с крохотным кусочком земли", – объяснила Александра свою позицию.

Кроме шести собак, которых исполнительница успела завести, дома всегда кто-то есть: сестры, мама или папа.

"Мне очень нравится общаться с родными. Мои сестры прислушиваются ко мне. Но они никогда не признают, что я для них являюсь примером, потому что им стыдно", – рассказала певица о своих близких.

Напомним, KAZKA – украинская музыкальная группа, исполняющая поп с элементами электро-фолка. С момента создания в 2015 году вокалистка Александра Зарицкая, свирельщик Дмитрий Мазуряк и мультиинструменталист Никита Будаш уже успели стать украинской сенсацией, "феноменом" и "прорывом года".

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